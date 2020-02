André Ventura vai apresentar candidatura à Presidência da República este sábado

André Ventura vai apresentar a sua candidatura à Presidência da República no próximo dia 29 de fevereiro, em Portalegre.

O líder do Chega já tinha anunciado no passado dia 8 de fevereiro a sua candidatura às próximas eleições presidenciais, marcadas para janeiro de 2021.

Através de um vídeo enviado a dirigentes e militantes do partido, André Ventura afirmou que Marcelo Rebelo de Sousa será um oponente dificíl de vender mas diz que o seu "silêncio" perante várias situações que se passam em Portugal é inaceitável, como a corrupção, as condições de trabalho das forças de segurança, as dificuldades nas investigações aos políticos.

Agora, Ventura prepara-se para apresentar a candidatura a Belém no evento que vai decorrer em Portalegre, com o slogan “Mudar Portugal”.