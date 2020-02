O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, reúne-se na quinta-feira, dia 27, com o presidente do Chega e deputado único do partido, André Ventura, no Parlamento.

O encontro, de cortesia, foi pedido pelo líder centrista, na sequência de uma ronda para apresentar cumprimentos a várias entidades. Mas, André Ventura quer abordar o tema das presidenciais, colocando-se como candidato. E quer o apoio do CDS.