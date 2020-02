Português com coronavírus foi transportado para um hospital no Japão

A mulher do homem português confirmou que o marido já abandonou o navio para receber tratamento médico.

Emmanuelle Maranhão, a mulher de Adriano Maranhão, confirmou que o marido foi transportado esta terça-feira para um hospital na cidade de Okazaki, na proníncia de Aichi, no Japão.

A mulher do português disse hoje à agência Lusa que falou com o marido no momento em que este estava a ser transportado de autocarro em direção ao Fujita University Health Hospital.

“Espero agora que alguém vá junto destas autoridades e acompanhá-lo, não digo estarem ao lado dele, obviamente, porque ele vai estar em isolamento, mas alguém tem de estar lá a representar a família, a representar Portugal, a representar este português, já que a empresa também tem um representante, mas pelos vistos não o consigo encontrar em lado nenhum”, disse Emmanuelle Maranhão.

O surto do Covid-19, que começou na China no final de 2019, já matou 2.700 pessoas e infetou mais de 80 mil, segundo as autoridades de saúde de cerca de 30 países afetados.