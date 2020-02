Irão. Após tosse em conferência, está confirmado: ministro-adjunto da Saúde tem coronavírus

No Irão o novo coronavírus já faz vítimas no Governo. O ministro-adjunto da Saúde foi infetado com o Covid-19, segundo a agência de notícias ILNA. De acordo com o responsável pela comunicação da pasta da Saúde, o governante Iraj Harirchi foi entretanto colocado em quarentena.

A notícia foi também já avançada nas redes sociais do assessor do ministro da Saúde daquele país, Alireza Vahabzadeh. "O teste feito a Harirchi, ministro-adjunto da Saúde, que estava na linha de frente do combate ao coronavírus, deu positivo".

Segundo imagens de uma conferência de imprensa transmitida por diversos órgãos de comunicação ontem, o ministro-adjunto tossiu por diversas ocasiões, aparentando estar com suores.