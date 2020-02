Conselho de Disciplina da FPF abre inquérito por alegados insultos racistas de adeptos do FC Porto

Relatório de segurança do jogo despoletou abertura de inquérito.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito por alegados insultos racistas por parte de adeptos do FC Porto no jogo em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, no dia 10 de janeiro.

Os alegados insultos terão acontecido ao minuto 37, depois do jogador do Moreirense Abdu Conté ter cometido penálti sobre Corona.

Apesar de o árbitro Artur Soares Dias e os delegados da Liga de Clube não fazerem qualquer referência a este episódio no relatório de jogo, foi o relatório de segurança que deu o alerta para esta situação e que agora motivou a abertura de um inquérito.