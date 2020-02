Alemanha alcança excedente de 49 800 milhões de euros

O Estado alemão alcançou um excedente orçamental de 49 800 milhões de euros em 2019, anunciou esta terça-feira a agência federal de estatística alemã (Destatis). Estes dados confirmam o oitavo ano consecutivo de excedente orçamental para a Alemanha.

Os valores do ano passado correspondem a 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia da Europa e ficam abaixo do registado em 2018 (onde o excedente orçamental foi de 62 400 milhões de euros, o que correspondeu a 1,9% do PIB).