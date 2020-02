FC Porto acusado de insultos racistas

O racismo no futebol português continua na ordem do dia com um novo episódio, envolvendo, desta vez, adeptos do FC Porto.

Em causa, estão alegados insultos racistas proferidos contra o jogador do Moreirense Abdu Conté, na visita dos dragões a Moreira de Cónegos, em janeiro, em jogo para a 16.ª jornada do campeonato. Os insultos terão ocorrido perto do final da 1.ª parte, quando o lateral-esquerdo dos cônegos terá provocado uma falta para penálti, sobre o jogador portista Corona.

Na sequência deste episódio, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já abriu um processo ao FC Porto. Segundo as últimas informações, o relatório policial confirma a existência de insultos racistas, provenientes da bancada onde estariam adeptos dos dragões.