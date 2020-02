Subscrição de ações da Cofina arrancou hoje

O período para a subscrição de novas ações da Cofina, no âmbito do seu aumento de capital, arrancou esta terça-feira.

“O período de exercício dos direitos de subscrição das novas ações decorrerá entre as 8h30 do dia 25 de fevereiro e as 15h00 do dia 10 de março de 2020, inclusive”, lê-se no aviso para o exercício de direitos de subscrição da Cofina.

A operação até 85 milhões de euros tem como principal objectivo financiar a compra da Media Capital. O prazo para a subscrição termina às 15h00 de 10 de março.

Os resultados da oferta serão apurados em sessão especial de bolsa agendada para dia 11 de março. As novas ações devem ser admitidas à negociação em 13 de março.

A Cofina prevê que a compra da Meia Capital, dona da TVI, esteja concluída no primeiro trimestre deste ano. O negócio deverá rondar os 46 milhões de euros.