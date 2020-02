Casos de infetados alastram a mais quatro países

O novo coronavírus propaga-se a grande velocidade. Esta terça-feira, mais quatro países europeus entraram na lista com casos positivos: Suíça, Áustria, Croácia e Bulgária. Entretanto, foi também registado o primeiro caso na Península Ibérica (e o quinto em Espanha, depois dos casos já confirmados nas ilhas de Palma de Maiorca e Tenerife).

As autoridades de saúde da Suíça confirmaram esta terça-feira o primeiro caso de infeção no país, no Cantão de Tesino, perto da fronteira com a Itália.

A Áustria anunciou os dois primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus, localizados na região do Tirol. As duas pessoas apresentam febre ligeira e estão internadas e em isolamento no hospital de Innsbruck.

A Croácia anunciou também o seu primeiro caso. Trata-se de um homem que viajou recentemente para Turim, cidade do norte de Itália, e que agora se encontra internado e em isolamento em um hospital da capital Zagreb.

O primeiro caso positivo na Bulgária é o de um homem que regressou há três semanas de Itália. Foi colocado de quarentena no hospital Matei Bals para doenças infecciosas, em Bucareste.



Itália soma 11.ª morte

Os novos casos continuam a somar-se um pouco por todo o mundo, mas o epicentro do surto do coronavírus na Europa continua a ser Itália, em particular o norte do país. Uma mulher de 76 anos tornou-se a 11.ª vítima mortal por vírus Covid-19. A vítima faleceu na região do Veneto.

Esta terça-feira, e até ao momento, o número de pessoas infetadas em Itália subiu de 229 para as 322, a maioria nas regiões do Veneto e da Lombardia.



Hotéis em quarentena

Esta terça-feira ficou ainda marcada pela decisão das autoridades em manterem dois hotéis em quarentena.

Um hotel em Tenerife, Espanha, ficou em quarentena depois de um hóspede ter dado entrada num hospital e os médicos terem confirmado que o homem tinha sido infetado com o novo coronavírus. No hotel em questão estão alojados mais de 1000 turistas. A polícia cercou o hotel para garantir que ninguém consegue entrar nem sair.

Entretanto, a imprensa austríaca anuncia que um hotel em Innsbruck, na Áustria, também terá sido colocado de quarentena ao final da tarde desta terça-feira.