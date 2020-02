Presidente do Steaua Bucareste: "Os meus jogadores estão a fazer demasiado sexo"

O Steaua Bucareste voltou a marcar passo no campeonato após empatar ante o Chindia Targoviste, neste fim de semana. Com 44 pontos, a equipa ocupa o quinto lugar na Liga romena, a oito do líder CFR Cluj que soma 52.

Quem não está satisfeito com o atual momento da equipa é o presidente do clube, que diz mesmo ter encontrado a razão para esta fase menos boa. Para Gigi Becali o culpado é o... sexo.

"Os meus jogadores estão a fazer demasiado sexo com as suas namoradas e, por isso, não têm jogado tão bem. Se o Florinel Coman [jogador do Steaua Bucareste] tivesse descansado... mas ele andava a fazer outras coisas!", disse Becali, que é já conhecido por ser uma das personagens mais controversas da Roménia e do mundo do futebol em geral.

O polémico presidente ainda fez a comparação para a equipa que lidera a prova. "Vejam o caso do Dan Petrescu [treinador do Cluj]. Os seus jogadores só fazem sexo uma vez por semana. Só estão com as suas mulheres uma vez por semana", afirmou.

Em Portugal, Becali deu que falar em agosto passado, altura em que a sua equipa defrontou o Vitória de Guimarães. Após a primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa, o dono do Steaua assegurou que cortava a cabeça se o “fraco” Vitória de Guimarães marcasse um golo no segundo jogo.

Perdeu a aposta e nada fez, pedindo mais tarde desculpa pelas suas afirmações.