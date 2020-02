Nápoles-Barcelona. Empate a uma bola no San Paolo

O Nápoles empatou esta noite a uma bola na receção ao Barcelona, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Mário Rui e Nélson Semedo foram titulares nas respetivas equipas, com o jogador português dos blaugrana a assitir Griezmann para o golo do Barça, apontado na segunda metade (57'). Antes, na primeira parte, foi Mertens a inaugurar o marcador (30') a favor do conjunto italiano.

Nos último suspiro do encontro, Arturo Vidal (Barcelona) foi expulso após ver segundo cartão amarelo.

A segunda mão joga-se no Camp Nou a 18 de março.

No outro jogo da noite, o Bayern Munique goleou o Chelsea (3-0) em Stamford Bridge.

A primeira mão dos oitavos da Champions encerra amanhã, com o Lyon-Juventus e o Real Madrid-Manchester City.

Resultados da primeira mão dos oitavos-de-final:

Borussia Dortmund-PSG: 2-1 (2.ª mão a 11 de março)

Atlético Madrid-Liverpool: 1-0 (2.ª mão a 11 de março)

Atalanta-Valência: 4-1 (2.ª mão a 10 de março)

Tottenham-RB Leipzig: 0-1 (2.ª mão a 10 de março)

Cheslea-Bayern Munique: 0-3 (2.ª mão a 18 de março)

Nápoles-Barcelona: 1-1 (2.ª mão a 18 de março)

Lyon-Juventus: Amanhã (2.ª mão a 17 de março)

Real Madrid-Manchester City: Amanhã (2.ª mão a 17 de março)