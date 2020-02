Homem internado no Curry Cabral não está infetado com novo coronavírus

As análises do homem de 31 anos, que chegou de Milão, Itália e era suspeito de estar infetado com o Covid-19, deram negativo, avançou a Direção-Geral da Saúde em comunicado. Não se confirma, assim, o 17.º caso suspeito da doença em Portugal.

"A Direção-Geral da Saúde informa que o 17.º caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), um doente que foi encaminhado ontem para o Hospital Curry Cabral, Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", pode ler-se na nota.