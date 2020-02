Homem de 61 anos é a primeira vítima do novo coronavírus no Brasil

O primeiro caso do Covid-19 chegou ao Brasil. Segundo a Folha de São Paulo, a primeira pessoa infetada é um homem de 61 anos que esteve em Itália numa viagem de trabalho, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. A publicação adianta ainda que as autoridades da saúde irão fazer um comunicado oficial ainda esta quarta-feira.

A Folha adianta ainda que as autoridades já pediram a lista de passageiros do voo em que o homem infetado viajou, com o intuito de controlar o surto do vírus.

O Covid-19 é responsável pela morte de mais de 2700 pessoas e deixou mais de 80 mil infetadas.