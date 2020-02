Confirmação foi feita pelo presidente do Fundo de Resolução no Parlamento.

O Novo Banco vai pedir 1037 milhões de euros ao Fundo de Resolução por causa dos prejuízos de 2019. A confirmação foi dada pelo presidente do Fundo de Resolução e vice-presidente do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, esta quarta-feira no Parlamento, avança o Expresso.

"A chamada será de 1037 milhões de euros. É o valor que está previsto. É um valor elevado, evidentemente, abaixo do ano passado, já de si foi muito alto", afirmou o responsável, esta manhã, na comissão de Orçamento e Finanças, numa audição convocada pelo Bloco de Esquerda.

Luís Máximo dos Santos anunciou já o valor, embora só na sexta-feira sejam conhecidos os resultados do Novo Banco, liderado por António Ramalho.

Sublinhe-se que o Novo Banco, em 2019, precisou de 1149 milhões de euros devido às contas do ano anterior.