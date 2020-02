Morreu segunda pessoa infetada com o Covid-19 em França

Um homem de 60 anos morreu, esta terça-feira à noite, vítima do Covid-19, em França, avançou o Le Parisien. Esta é a segunda vítima mortal do novo coronavírus no país.

O homem tinha dado entrada nas urgências do hospital Pitié-Salpêtrière esta terça-feira e acabou por morrer durante a noite. A primeira vítima mortal em França foi um turista chinês de 80 anos, que morreu no passado dia 14 de fevereiro.

As autoridades de saúde alertam ainda para dois novos casos de pessoas infetadas pelo Covid-19: um homem de 55 anos e um de 36 anos, ambos de nacionalidade francesa.

Em França existem 17 casos de Covid-19, que já provocou mais de 2700 vítimas mortais e deixou mais de 80 mil infetadas.