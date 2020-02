Autoridades realizam mega operação contra fraude na importação de carros

Suspeitos recorrem a empresas de fachada no estrangeiro para emitir faturas falsas e não pagar IVA.

As autoridades portuguesas levam a cabo uma mega operação para desmantelar um esquema de fraude no IVA na importação e comercialização de carros em Portugal.

A intervenção conta com centenas de buscas em cinco países diferentes, pois os suspeitos recorreriam a empresas de fachada no estrangeiro, para emitir faturação fictícia, e assim iludir o Fisco português, levando o Estado a acreditar que o IVA já tinha sido pago nos diferentes países envolvidos, segundo o Jornal de Notícias.

O esquema, no qual os suspeitos obtinham maiores lucros na venda dos carros que eram vendidos sem IVA em Portugal, está a ser investigado pela GNR e pela Autoridade Tributária, sob orientação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O Estado terá sido lesado, segundo contas do Destacamento de Ação Fiscal da GNR do e da Direção de Finanças do Porto, em cerca de 5 milhões de euros.