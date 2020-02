PSA anuncia aumento dos lucros para os 3,2 mil milhões de euros

O Grupo PSA O Grupo PSA - que inclui as marcas Peugeot, Citroën, DS e agora também Opel -, obteve um lucro líquido de 3,201 mil milhões de euros em 2019. Os números cresceram de 347 milhões, face aos 2,827 milhões de euros de 2018, o que representa um aumento de 13,2%.

Em comunicado, a PSA indica que as receitas globais passaram de 74,027 mil milhões de euros em 2018 para 74,731 mil milhões de euros em 2019, o que representa um aumento de 704 milhões de euros (+1%).

Os custos de restruturação suportados pela PSA aumentaram 480 milhões de euros em 2019, dos 1,051 mil milhões de euros (em 2018) para 1,531 mil milhões de euros. Por outro lado, as despesas caíram dos 238 milhões de euros em 2018 para os 125 milhões de euros em 2019. O operating income aumentou 268 milhões de euros, passando dos 4,4 mil milhões de euros em 2018 para os 4,6 mil milhões de euros em 2019, enquanto as despesas foram reduzidas de 446 milhões, em 2018, para 344 milhões de euros, em 2019.

O resultado consolidado aumentou de 3,295 mil milhões de euros para os 3,584 mil milhões de euros no ano passado – um aumento de 289 milhões de euros.

Carlos Tavares, presidente do Conselho de Administração do Grupo PSA, afirmou que “a qualificação e o empenho das nossas equipas fizeram, uma vez mais, a diferença e permitiram-nos alcançar resultados recorde em 2019, impulsionados pela nossa abordagem ágil, focada no cliente e socialmente responsável”.

Em termos ambientais, Carlos Tavares afirmou que “estamos prontos para a transição energética e todas as equipas estão focadas em oferecer uma mobilidade limpa, segura e acessível para os clientes”.

Antecipando o futuro, o gestor refere que “com base no nosso modelo de negócios e espírito combativo, que mostraram ser eficientes, estamos ansiosos por entrar numa nova era, com a anunciada fusão” com a Fiat, que deverá estar concluída nos próximos 12 a 15 meses.