Banco de Portugal abre inquérito à atuação de Teixeira dos Santos no Eurobic

Inquérito surge no âmbito do caso Luanda Leaks. Em causa, etsão as transferências totais no valor de 135 milhões de euros de uma conta da sonangol, no Eurobic, para a Matter Business, sediada no Dubai.

O Banco de Portugal abriu um inquérito ao papel de Teixeira dos Santos no Eurobic, no âmbito do caso Luanda Leaks.

A notícia é avançada esta quarta-feira pelo Público, que adianta que a investigação ao presidente executivo do Eurobic procura “certificar que as informações dadas por Teixeira dos Santos sobre o tema são verdadeiras e que os critérios exigidos em situações do género foram cumpridos”. Em causa, estão as transferências totais no valor de 135 milhões de euros de uma conta da sonangol, no Eurobic, para a Matter Business, sediada no Dubai.

O regulador pretende saber se as movimentações partiram mesmo do responsável financeiro da Sonangol, e se o mesmo estava mandatado para o fazer, tal como alegou Teixeira dos Santos em entrevista à RTP.

“Foram ordens legítimas, dadas por quem estava legitimado para as dar, no tempo em que podia dá-las e por isso foram executadas”, defendeu, na altura, o ex-ministro das Finanças.