Mulher internada no hospital São João suspeita de estar infetada com o novo coronavírus

Há um 18.º caso suspeito de coronavírus em Portugal. A mulher esteve em Milão, Itália, antes de chegar a Portugal, onde começou a ter sintomas idênticos aos do Covid-19 e foi encaminhada para o hospital São João no Porto.

"A doente fica internada e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo CHUSJ", anunciou a Direção-Geral da Saúde, através de um comunicado enviado às redações.

Até ao momento todos os casos suspeitos do novo surto em Portugal, que já provocou a morte de mais de 2700 pessoas e deixou mais de 80 mil infetadas. Adriano Maranhão, que está a bordo do cruzeiro que se encontra de quarentena ao largo do Japão, é o único cidadão português que até à data foi diagnosticado com o novo coronvaírus.