Repórter entra em direto com filtros do Facebook ativos por acidente e o resultado é hilariante| Vídeo

Um repórter, da estação televisiva WLOS, entrou em direto no Facebook do canal para fazer uma atualização da meteorologia no estado norte-americano da Carolina do Norte. No entanto, não reparou num pormenor que deixou os utilizadores colados ao ecrã.

Justin Hinton esqueceu-se de desativar os filtros da rede social e enquanto falava seriamente sobre o estado do tempo, os filtros iam alternando entre um chapéu, óculos de sol ou até mesmo uma cara de gato.

O repórter não reparou na falha técnica e acabou por protagonizar um momento hilariante. Só no final do direto, quando leu os comentários dos utilizadores é que percebeu o que tinha acontecido.

“Quando tentas fazer um direto sério sobre o estado do tempo e carregas por acidente no filtro de Mystery Mask. Pobre Justin Hinton", escreveu o WLOS nas redes sociais do canal, voltando a partilhar o vídeo do seu repórter.