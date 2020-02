Letizia continua a encontrar-se secretamente com o ex-marido

A família real espanhola volta a estar envolvida em polémica, desta vez devido à rainha Letizia e a Alonso Guerrero, o seu ex-marido.

Foi numa entrevista à edição espanhola da revista Vanity Fair que Leonardo Faccio, autor da biografia não autorizada "A Rainha Impaciente", revelou que a rainha de Espanha mantém encontros secretos com Alonso Guerrero, com quem manteve uma relação durante dez anos.

O escritor confessou ainda que foi o próprio Alonso Guerrero a falar do assunto. "Contou-me com muita naturalidade. Disse-me que por vezes se encontram para conversar, tomar um café e até terá já jantado com Letizia e com próprio Rei. Não se pode esquecer que foi uma relação que durou tantos anos e apesar de ter acabado, manteve-se uma forte amizade", disse Faccio à revista espanhola.

No entanto, embora o Rei Felipe VI pareça concordar com a relação que a mulher mantém com o ex-marido, nem todos pensam da mesma forma. Há quem continue a considerar que Letizia não é “digna do lugar que ocupa”.

Letizia e Alonso Guerrero namoraram cerca de nove anos e viriam a casar em outubro de 1998. O casamento viria a durar apenas um ano. Letizia e Felipe casaram-se em maio de 2004.