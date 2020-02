Milhares de espetadores apresentaram queixa sobre intervalo do Super Bowl com Shakira e Jennifer Lopez

Mais de 1.300 espetadores apresentaram queixas formais à Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos relativas ao espetáculo de Shakira e Jennifer Lopez no intervalo do Super Bowl, revela, esta quarta-feira, a CNN.

O espetáculo de 15 minutos das cantoras foi um dos momentos mais falados do Super Bowl. No entanto, nem todos os espetadores parecem ter gostado da atuação das cantoras. Foram 1.312 queixas apresentadas à Comissão Federal de Comunicações dos EUA, em que a maioria se deve ao facto de considerarem o espetáculo inapropriado para crianças.

Segundo a CNN, a maior parte das queixas são de pais que dizem que o s filhos foram expostos a um “espetáculo pornográfico”, com momentos “extremamente explícitos”. Além das críticas às roupas usadas por Shakira e Jennifer Lopez, há ainda referência às excessivas “poses sexuais”.

"O espetáculo de intervalo era muito sexual por natureza. Eu nunca vi tantas poses sexuais fora de revistas porno", disse um espetador de Nova York.

Mas não fica por aqui. Outras queixas dizem que o espetáculo encoraja o tráfico sexual e fazem referência ao movimento #Metoo.

"Um espetáculo nojento estava em exibição durante o show do intervalo do Super Bowl e estou enojado com a ideia de que isso foi transmitido para tantas casas nos Estados Unidos e possivelmente em todo o mundo", disse um espetador do Orego. "Vender sexo parece ser o trabalho hoje em dia, apesar do tráfico de pessoas e do movimento Me Too. Que vergonha para a Fox", acrescentou.

Outras reclamações incluíam ameaças à Pepsi, que patrocina o evento, ao Super Bowl e à NFL.

“Eu fui um dos que mudou de canal quando vi o que era o espetáculo. A FOX e NFL deveriam ser responsabilizadas. Ainda mais um motivo para boicotar a NFL”, disse um espetador do Texas.

Segundo a Fox, que transmitiu o evento, o Super Bowl teve uma média de 102 milhões de espetadores.