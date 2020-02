Espanhola revela mensagens íntimas que recebeu de João Félix e é confrontada por Margarida Corceiro

Arancha, uma médica espanhola, criou polémica em torno do namoro de João Félix e Margarida Corceiro, depois de publicar mensagens que recebeu do futebolista do Atlético de Madrid, pedindo que passassem a noite juntos.

"Aos rapazes que me dizem que apague isto, que é o pão de cada dia, publicaria também com muito gosto as vossas infidelidades, sejam vocês muito bons ou sejam 'figuras públicas' (....) As raparigas não merecem isto, desculpem queridos. E é-me igual que me odeiem, também me acontece com homens deste género", escreveu, depois de divulgar as mensagens.

No entanto, depois de ser confrontada pela namorada do jogador, a médica acabou por explicar que tudo se tratou de uma “confusão”. As mensagens eram de julho e a espanhola pensava que o ex-Benfica já estava numa relação nessa altura.

"Sinto muito esta confusão, não queria prejudicar nada nem ninguém, e muito menos a Margarida, que foi quem me escreveu. Só estava zangada porque não TOLERO este comportamento dos homens e pensei que eles estavam juntos há anos. As mensagens são de julho, ninguém enganou a ninguém", esclareceu.

