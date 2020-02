Suspeito de violência doméstica tentou atropelar mulher e filho em Fafe

Um homem, de 53 anos, foi detido pela GNR, esta terça-feira, por violência doméstica e posse ilegal de armas, no concelho de Fafe.

Segundo um comunicado da força de segurança, “durante a madrugada, o suspeito partiu a mobília da habitação e, quando a mulher de 50 anos e o filho de 23, tentaram fugir, o suspeito efetuou dois disparos com uma arma de fogo na sua direção, não causando ferimentos. Quando os militares chegaram ao local, o suspeito estava dentro do carro e tentou atropelar as vítimas, tendo sido intercetado e detido no momento”.

De acordo com a mesma nota, no seguimento das diligências policiais foram apreendidas 16 armas brancas;Oito armas proibidas; Quatro armas de fogo; Uma espingarda de ar comprimido;385 cartuchos e munições e Dois aerossóis de defesa (gás pimenta).

O detido foi esta quarta-feira presente no Tribunal Judicial de Guimarães, para aplicação de medidas de coação.