DGS confirma oito novos casos suspeitos de coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou, esta quarta-feira, que foram registados oito novos casos suspeitos de infeção por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal.

Segundo um relatório da DGS, destes oito casos, cinco foram registados no Hospital de São João, no Porto, dois no Hospital Curry Cabral e um no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.



“Todos os cidadãos são provenientes do norte de Itália, seis são do sexo feminino e dois do sexo masculino; dois são crianças”, refere a DGS.

No total, foram registados até ao momento 25 casos, 18 dos quais tiveram resultados negativos. Aguarda-se agora os resultados dos restantes casos.

Até ao momento, não há casos confirmados do novo coronavírus em Portugal. No entanto, a DGS realça que“o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado”.