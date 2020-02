CTG vende 1,8% do capital da EDP por 292,89 milhões

O processo de venda de 1,8% de capital que a China Threree Gorges (CTG), empresa do Estado chinês, detinha na EDP foi concluído por cerca de 293 milhões de euros. Em comunicado enviado à comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a CTG informou que “as 65.820.000 ações vendidas, representativas de aproximadamente 1,8000635% do capital da EDP, geraram uma receita de 292,89 milhões de euros para a estatal chinesa, correspondente a um preço de 4,45 euros por acção”.

A operação foi direccionada para investidores qualificados e feita através de um processo de venda acelerada, coordenado pelo BNP Paribas e pela Merrill Lynch.

A CTG, a maior acionista da EDP, baixa a sua participação na empresa para 21,9%. “A liquidação da colocação ocorrerá a 2 de março”, lê-se na nota publicada na CMVM.

Alteração na estrutura acionista

Esta operação acontece depois de em outubro do ano passado, a CNIC, também constituída por capitais públicos chineses, ter reduzido a participação que detinha na EDP (de 4,98% para 1,8898%), deixando de deter o mínimo de dois por cento necessários para deter uma participação qualificada.

Também a Mubadala Investment Company comunicou à EDP que já não detém uma participação qualificada na EDP (baixando do patamar dois por cento), reduzindo a sua participação na empresa. A Mubadala Investment Company, empresa do Governo de Abu Dhabi, detinha 4,06% da EDP –era a quarta maior acionista depois de CTG, Oppidum Capital e BlackRock. Em comunicado à CMVM, a Mubadala informou a alienação de 54.095.476 ações, passando agora a deter 1,4794% do capital da eléctrica portuguesa.