Costa desvaloriza relatório de Bruxelas que aponta "progresso limitado" na economia

As principais críticas do relatório são a segmentação do mercado de trabalho, a sustentabilidade das empresas públicas ou a eficiência da segurança social em Portugal.

O primeiro-ministro, António Costa, reagiu à avaliação económica de Bruxelas sobre a economia portuguesa, divulgado pela Comissão Europeia, e desvalorizou o facto de o relatório apontar “um progresso limitado” em relação às recomendações de 2019.

“Eu acho que é um clássico ao fim destes cinco anos nós sabemos que há esta dinâmica de diálogo da Comissão Europeia. A Comissão Europeia sinaliza sistematicamente os riscos, chega a meio do ano e diz que afinal os riscos não se estão confirmar e depois chegam ao final do ano e dizem bom, efetivamente, Portugal cumpriu as metas que tinha estabelecido”, disse António Costa, esta quinta-feira, à agência Lusa.

A Comissão Europeia propôs ainda a Portugal o encerramento das centrais termoelétricas a carvão de Sines e Pego e os pólos petroquímicos de Matosinhos e Sines, através do Fundo de Transição Justa, visto o encerramento permitir alocar 79,2 milhões de euros a Portugal, para fazer face aos impactos resultantes do fecho destas unidades.

O Governo português anunciou, em outubro passado, o encerramento da central termoelétrica do Pego para o final de 2021 e de Sines para setembro de 2023.