Avaliação bancária subiu para 1330 euros por metro quadrado

Trata-se do valor mais elevado desde que há início deste tipo de publicações, em setembro de 2008.

O valor que os bancos dão às casas para efeitos de concessão de crédito voltou a atingir novos máximos. Em janeiro, o valor do metro quadrado fixou-se nos 1330 euros e registou uma subida pelo 34.º mês consecutivo, revelaram os dados do INE. Mais 9 euros que no mês anterior.

No mês em análise, o valor médio de avaliação bancária de apartamentos foi 1 420 euros/m2 , aumentando 10,2% relativamente ao mês homólogo. O valor mais elevado foi observado na região do Algarve (1 750 euros/m2 ) e o mais baixo no Centro (1 112 euros/m2 ).

Comparativamente com o mês anterior, o valor subiu 0,9%, tendo o Alentejo apresentado a maior subida (3,1%) e a Região Autónoma da Madeira e o Algarve as únicas descidas (-0,3%). Em termos homólogos, a Região Autónoma dos Açores apresentou o crescimento mais expressivo (22,3%) e a Região Autónoma da Madeira o mais baixo (8,6%).

O valor médio da avaliação para apartamentos T2 subiu 18 euros, para 1 474 euros/m2 , tendo os T3 subido 13 euros, para 1 325 euros/m2 . No seu conjunto, estas tipologias representaram 83,8% das avaliações de apartamentos realizadas em janeiro de 2020.