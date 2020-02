Courtney Cox reage a confirmação de novo episódio especial de Friends

Courtney Cox, a eterna Monica Geller falou pela primeira vez, depois do anúncio oficial, da realização de um episódio especial de Friends, a série que foi um sucesso internacional durante 10 anos e terminou em 2004.

"O mais empolgante é que pela primeira vez vamos estar todos reunidos numa sala a falar sobre a série", afirmou, em conversa com Kevin Nealon no podcast Hiking With Kevin. "Estou muito entusiasmada. Vai ser inesquecível, vai ser muito bom", frisou ainda.

Kevin Reilly, diretor de conteúdos do novo HBO Max, onde vai passar o episódio especial, revelou que a reunião vai "captar o espírito original" da série. Os atores não irão interpretar as suas personagens mas sim reunir-se para falar sobre o tempo em que gravaram a série, recordar momentos e experiências ao lado da apresentadora Ellen Degeneres.

O episódio irá estrear em maio de 2020, de acordo com a plataforma de streaming. De acordo com a revista Variety, cada um dos atores irá receber cerca de dois milhões de euros pelo eposódio especial.