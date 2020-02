Telecomunicações. Preços sobem mais em Portugal

Entre 2009 e 2019, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 7,6%, enquanto que na União Europeia diminuíram 9,9%. O alerta foi dado pela Anacom e diz que esta diferença está relacionada com a entrada em vigor do regulamento europeu que reduziu os preços das chamadas intra-UE, no ano passado.

O regulador lembra os estudos de comparações de preços mais recentes promovidos pela Comissão Europeia em 2018 e 2019, apontando que “os preços das ofertas ‘single play’ de banda larga fixa em Portugal eram 9,3% e 28,7% superiores à média da UE28, com exceção das velocidades acima de 1 Gbps, onde os preços em Portugal se encontravam 16,9% abaixo da média, mas que, no total, representam 1,6% dos acessos”.

Em relação “aos pacotes de voz móvel e Internet no telemóvel, Portugal apresentava preços entre 19% e 98% superiores à média da UE28. Mais de três quartos dos países europeus apresentam preços inferiores aos praticados em Portugal”.

Quanto aos preços de banda larga móvel, “Portugal encontra-se no conjunto de países onde o preço é caro”.

Mas apesar dos preços subirem, o regulador diz que as receitas dos operadores estão a descer. “As alterações dos padrões de consumo observadas em Portugal, nos últimos anos, contribuíram para reduções de receitas apesar dos aumentos dos preços. Este facto é comprovado, quer pelos elementos estatísticos recolhidos pela Anacom, quer pelos próprios prestadores nos seus relatórios e contas”.