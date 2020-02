Homem e mulher que nasceram no mesmo dia são as pessoas mais velhas do Reino Unido

Bob Wighton e Joan Hocquard são as pessoas mais velhas do Reino Unido. E, por coincidência, nasceram ambos no mesmo dia: 29 de março de 1908.

Bob, antigo professor e engenheiro britânico, nasceu em Hampshire, Inglaterra, deverá entrar para o Guinesse como homem mais velho do mundo, depois de Chietsu Watanabe, com 112 anos, ter morrido no Japão.

“Não me sinto realmente satisfeito porque significa que outra pessoa morreu. Não era algo que eu pretendia, queria ou que trabalhei para alcançar. Não vivi a minha vida a tentar evitar ser atropelado por autocarros (…). Não fiz nada para chegar a esta idade. Sou apenas sortudo”, contou em entrevista à BBC. “Acho que rir é muito importante. A maioria dos problemas no mundo são causados por pessoas que se levam demasiado a sério”, disse Bob.

Apesar de Joan Hocquard ter a mesma idade que Bob não irá conseguir entrar no Guiness. A japonesa Kane Tanaka, com 117 anos, é a pessoa mais velha do mundo.