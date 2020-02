Avião da Força Aérea espanhola despenhou-se no Mediterrâneo

Um avião de treino da Força Aérea espanhola despenhou-se esta quinta-feira no mar Mediterrâneo, avança o El País, que cita fonte do Ministério da Defesa daquele país.

O incidente, com um avião C-101, ocorreu no mar, perto de La Manga del Mar Menor, na região de Múrcia. Até ao momento não há informação sobre o estado de saúde do piloto.

Em atualização