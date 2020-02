Avião da Força Aérea espanhola despenhou-se no Mediterrâneo. Piloto morreu

Um avião militar da Academia General del Air, divisão de treino da Força Aérea espanhola, despenhou-se esta quinta-feira no mar Mediterrâneo, avançou o El País, que cita fonte do Ministério da Defesa daquele país. O incidente, com um avião C-101, ocorreu no mar, perto de La Manga del Mar Menor, na região de Múrcia.

O piloto, Eduardo Garlavena, de 39 anos, membro da Patrulha Águila, morreu no acidente, que ocorreu durante um voo de treino.

O alerta foi dado por populares.

Este é o terceiro acidente com um avião da referida academia nos últimos seis meses.

Notícia atualizada pelas 18h00