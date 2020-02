Putin acaba com rumores e diz não usar sósias em eventos considerados perigosos

O Presidente russo, Vladimir Putin, foi questionado por um jornalista da agência russa TASS, durante um evento que celebrava os seus 20 anos como Presidente da Rússia, se era “o verdadeiro Putin”, devido às teorias existentes de que o Presidente russo utiliza vários sósias em eventos considerados mais perigosos.

"Recusei-me a ter duplos",salientou Putin, que diz que essa hipótese foi colocada em cima da mesa durante a Presidência. "Foi nos momentos mais difíceis da luta contra o terrorismo", disse, referindo-se aos tempos em que a Rússia estava em guerra com um movimento de independência islâmica na Chechénia e na região do Cáucaso.

Além disso, existem várias teorias, presentes em forúns online, que alegam que o 'verdadeiro' Vladimir Putin está morto e que foi substituído por um sósia. Muitos afirmam que Putin tem um aspeto diferente comparativamente há uns anos e não aparenta ter 67 anos de idade. Além disso, muitas vezes Putin demonstra ter pouco conhecimento da língua alemã, apesar de ter trabalhado na Alemanha como agente da KGB.

‘Putin is DEAD’ Shock claims Vlad was killed YEARS ago and Russia led by ‘body double' https://t.co/Nqq12NH0KH pic.twitter.com/xdLCo4qYtL