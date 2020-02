Papa cancela agenda após passar missa a tossir e a assoar o nariz

O Papa Francisco foi obrigado a cancelar uma missa em Roma por motivos de saúde.

A confirmação feita pelo Vaticano, através de comunicado, surgiu após o sumo pontífice ter passado a missa de Quarta-feira de Cinzas, que assinala o primeiro dia da Quaresma, a tossir e a assoar o nariz.

Pouco tempo antes, o Papa tinha demonstrado a sua solidariedade com todas as vítimas do coronavírus, e tinha beijado e tocado rostos de vários fiéis entre a multidão da Praça de São Pedro.



Sublinhe-se que Itália é dos países fora da China continental com mais casos de Covid-19 confirmados, são já mais de 500, dos quais 14 morreram.