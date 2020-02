Mapa permite seguir evolução do coronavírus ao pormenor

A Universidade John Hopkins, situada em Baltimore, no estado norte-americano de Maryland, criou um mapa interativo que atualiza os números de casos do novo coronavírus por país, as mortes causadas e ainda os pacientes recuperados.

O mapa, que exibe os terrotórios mais afetados pelo surto e a sua evolução, tem como fonte dados da Organização Mundial da Saúde, os Centros para Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos e da China, bem como a Comissão Nacional de Saúde da China.