Homem baleado deu entrada no Hospital de Santa Maria em Lisboa

Um homem deu entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, esta quinta-feira, com ferimentos de arma de fogo na zona do abdómen, avança o site Notícias o Minuto, que cita fonte policial.

De acordo com o mesmo site, o homem, de 27 anos, é de nacionalidade brasileira e terá sido baleado em Queluz, concelho de Sintra. Embora tenha chegado àquela unidade hospitalar numa âmbulância do INEM, a vítima começou por ser transportada numa viatura particular. Escereve o mesmo site, que foi pedida ajuda depois de ser encontrada uma ambulância de transporte de doentes na Avenida do Uruguai, em Benfica, e só depois foi chamado o INEM.

Não são conhecidas as circuntâncias em que ocorreu o incidente.

O caso está sob alçada da Polícia Judiciária (PJ).