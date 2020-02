Reino Unido. Governo pode abandonar negociações com a UE em junho

O Governo britânico está a considerar abandonar as negociações com a União Europeia em junho e preparar uma saída “ordeira” do período de transição, diz um documento publicado esta quinta-feira.

Downing Street espera ter um princípio de acordo com a UE até junho e finalizá-lo até setembro. No caso de isso não acontecer, o Governo vai reavaliar a situação e “decidir se a atenção do Reino Unido se deve desviar das negociações” para se focar nos preparativos domésticos para sair do período de transição.

No documento, Downing Street diz querer liberdade regulatória da UE e que não aceita que o Tribunal de Justiça Europeu tenha qualquer papel nos mecanismos de resolução de conflitos.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, quer um acordo comercial com Bruxelas à semelhança daquele que existe com o Canadá, cujas negociações levaram sete anos.