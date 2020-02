Sporting eliminado da Liga Europa

O Sporting perdeu esta quinta-feira, em Istambul, ante o Basaksehir, por 4-1, após prolongamento. O leão chegou à Turquia em vantagem na eliminatória , após triunfo claro por 3-1 em Alvalade, mas não conseguiu segurar a vantagem.

Martin Skrtel abriu o marcador aos 31 minutos, colocando os turcos em vantagem e, em cima do intervalo, Danijel Aleksic fez o 2-0, deixando o Basaksehir em vantagem na eliminatória. Aos 68 minutos, Luciano Vietto voltou a mostrar o caminho dos oitavos aos leões, mas Visca, no último suspiro do encontro (92') empurrou a decisão para prolongamento.

Numa altura em que já se esperava o desempate através de grandes penalidades, o mesmo Visca (autor do único golo dos turcos em Alvalade) fez o 4-1 (118') e deixou o conjunto de Silas de fora da prova europeia.

O Sporting é o terceiro clube português a cair nesta fase da prova depois das eliminações de FC Porto e Sp. Braga, que perderam para o Bayer Leverkusen e Rangers, respetivamente.