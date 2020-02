Coronavírus: Até ao momento não há casos confirmados em Portugal mas aguardam-se resultados de 16 pacientes

Até ao momento não há registo de casos confirmados do novo coronavírus em Portugal. Segundo um comunicado da Direção-Geral da Saúde, emitido esta quinta-feira, nas últimas 24 horas registaram-se 27 casos suspeitos de Covid-19 em Portugal.

De acordo com a mesma nota, até às 19h00 não havia casos confirmados do novo coronavírus no país, faltando ainda apurar os resultados das análises de 16 pacientes.

Destes 27 casos suspeitos, que surgiram no último dia, todos são cidadãos provenientes do norte de Itália, à exceção de um paciente que é proveniente do Japão.

A DGS explica que, no total, "foram registados até agora 52 casos suspeitos, 36 dos quais tiveram resultado negativo após testes laboratoriais, aguardando-se resultados dos restantes”.

O risco para a saúde pública em Portugal continua a ser "considerado moderado a elevado".