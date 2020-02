Primeiro caso suspeito de coronavírus nos Açores

A Autoridade Regional de Saúde anunciou, esta quinta-feira, que há um primeiro caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus nos Açores. Trata-se de um homem, de 31 anos, que veio da cidade italiana de Milão, e que reside na Ilha Terceira.

"A Autoridade Regional de Saúde, relativamente ao surto de pneumonia pelo novo Coronavírus (Covid-19), informa que está a ser avaliado o primeiro caso suspeito de infeção por este novo Coronavírus na Região Autónoma dos Açores", começa por dizer em comunicado.

Segundo a mesma nota, o paciente é um "indivíduo do sexo masculino, com 31 anos, residente no concelho da Praia da Vitória, que regressou no dia 19 de fevereiro de Milão, Itália".

O caso está já a ser acompanhado pelas autoridades de saúde e serão agora realizadas as colheitas de amostras biológicas para diagnóstico laboratorial.