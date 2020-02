Contas a prazo vs contas-poupança: quais as diferenças?

As contas a prazo e as contas-poupança são dois produtos financeiros oferecidos pela banca e que apresentam muitas semelhanças. No entanto, são produtos distintos. O que difere?

O depósito a prazo é um produto de poupança de um determinado valor que o cliente faz no banco. O prazo é determinado à partida com o banco e, no final, o cliente recebe o dinheiro do depósito acrescido dos juros correspondentes.

A conta-poupança também é um depósito sobre o qual são pagos juros mas, neste caso, o cliente pode escolher de quanto em quanto tempo recebe os juros. Este tipo de conta tem, normalmente, um valor mínimo associado para a abertura. Geralmente, o cliente pode ir efetuando o reforço.

A principal diferença entre os dois produtos tem a ver com a penalização em relação ao recebimento dos juros. Na conta-poupança, os juros pagos são calculados em função do tempo que o dinheiro está na conta, podendo ser levantado a qualquer momento. Neste caso, a penalização será menor do que no caso do depósito a prazo. Se levantar o dinheiro do depósito a prazo antes do estabelecido, será fortemente penalizado.