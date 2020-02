Coronavírus: Marta Temido diz que cenário semelhante ao de Itália "é bem possível em Portugal"

A ministra da Saúde sublinha que o país está preparado para lidar com casos de Covid-19.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou, esta quinta-feira, que um cenário semelhante ao de Itália, onde mais de 600 pessoas estão infetadas, “é bem possível que aconteça em Portugal” mas sublinha que o país está preparado, numa entrevista à Sic Notícias.

“Estamos preparados para que um cenário semelhante àquele que está a acontecer em Itália possa acontecer também no nosso país. O que, de acordo com uma previsão de risco normal, é bem possível que aconteça. Aliás, o Centro Europeu para o Controlo de Doenças diz exatamente isso, que os países europeus se devem preparar para um contexto semelhante àquele que a Itália está a viver neste momento”, afirmou Marta Temido.

A ministra da Saúde aponta que o Governo já aumentou o número de hospitais preparados para lidar com o Covid-19. "Temos já 10 hospitais preparados para entrar, se for necessário, em modo de acolhimento de doentes, e temos mais capacidade laboratorial para responder àquilo que neste momento é a situação que já temos: o maior número de casos a surgir de hora a hora, para serem validados”.

Além do número de unidades de saúde, Marta Temido destaca que o número de infeciologistas aumentou no Serviço Nacional de Saúde, que conta agora com 130 infeciologistas.

Os hospitais estão a aumentar ainda em em 20% os stocks de medicamentos, equipamentos de proteção e materiais clínicos com o intuito de estarem preparados para o aparecimento do novo coronavírus no país.

"O Infarmed e os hospitais, através de um grupo próprio de aquisição destes medicamentos, estão a trabalhar e têm autorização para aumentar os seus stocks em 20%, de forma a garantir um stock para três meses, que foi aquilo que estimámos como adequado”, afirmou Marta Temido.