Quem é que não quer um amigo assim? Cão não deixa criança de três anos cumprir castigo sozinha

Peyton, de três anos, ficou de castigo depois de ter discutido com a irmã, de cinco anos. A mãe deu-lhe a escolher: ou ia para o quarto ou ficava virado para a parede numa espécie de time-out.

O menino preferiu encarar a parede, mas o melhor amigo não o quis deixar sozinho e juntou-se a ele.

Dash, o melhor amigo de Peyton, é o cão da família que é inseparável do menino, que certamente comovido pelo gesto do animal, passou todo o tempo do castigo a dar-lhe festas.

A cena amorosa foi captada pela mãe da criança que partilhou a história nas redes sociais, onde se tornou viral.