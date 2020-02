A via está cortada desde as 08h00.

Um incêndio de um veículo pesado de passageiros, na Estrada de Paço de Arcos, no sentido Oeiras-Cacém, provocou o corte da via em ambos os sentidos, desde as 08h00 da manhã, avançou a agência Lusa.

Não foram registadas vítimas na sequência do incêndio do autocarro, cujo único ocupante era o motorista.