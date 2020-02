Mulher é fechada em casa de banho no Centro de Saúde de Cantanhede por suspeita de coronavírus

Uma mulher de 47 anos, regressada do norte de Itália, começou a ter sintomas idênticos aos do Covid-19 já em Portugal, e decidiu contactar as autoridades de saúde que a encaminharam ao Centro de Saúde de Cantanhede para ser analisada.

Quando chegou ao estabelecimento, pelas 09h30 desta quinta-feira, foi fechada numa casa de banho durante mais de cinco horas, conta a mulher, que preferiu não ser identificada, ao Diário As Beiras. Durante esse tempo, foi alimentada com um iogurte e bolachas e permaneceu trancada dentro do espaço.

Depois das 16h00, os funcionários do centro de saúde disseram à empresária que esta poderia ir para casa e que não iria ser submetida a análises visto a Direção Geral de Saúde não ter dado autorização para tal.