Trabalhador de construção civil violou jovem com deficiência mental em obra no Porto

Homem com cadastro de violência atraiu para o local da obra rapariga de 18 anos com “evidente atraso cognitivo".

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 47 anos, por suspeita de ter violado uma jovem de 18 anos, com deficiência mental, numa obra no Porto, no final de dezembro passado.

A violação ocorreu a 23 de dezembro num "edifício em construção", quando o alegado agressor, um trabalhador de construção civil, atraiu para o local uma jovem de 18 anos, "com evidente atraso cognitivo", moradora numa habitação vizinha à obra, onde a violação terá acontecido, lê-se no comunicado da Polícia Judiciária.

As autoridades informam ainda que a jovem tentou resistir ao homem e que este recorreu à violência física, "subjugando a jovem, que nada pôde fazer para evitar a consumação do crime".

O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O suspeito, atualmente detido, já tinha cumprido penas de prisão por crimes violentos e estava em liberdade desde abril de 2017.