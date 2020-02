Arguido confessa ter agredido Acuña com “uma chapada”

Ricardo Neves, um dos 44 arguidos do caso da invasão à academia do Sporting, falou durante a 35ª sessão de julgamento no tribunal de Monsanto.

Ricardo Neves, um dos 44 arguidos do caso da invasão à academia de Alcochete, prestou esta sexta-feira declarações no tribunal de Monsanto, em Lisboa, e confessou na 35ª sessão do julgamento ter dado uma chapada ao argentino Marcos Acuña, jogador do Sporting.

“No balneário passei pelos jogadores um a um até que chego ao Acuña. Lembrei-me de toda a situação que tinha visto na Madeira e agredi-o com uma chapada”, confessou o futebolista, que adiantou que Acuña não reagiu ao sucedido e “até se sentou”. “Parece que ficou estupefacto”, relatou.

Além disso, o arguido confessou ter lançado uma tocha em direção ao carro de Nelson Pereira, antigo guarda-redes leonino.

“Lancei uma tocha para o chão e não percebi onde foi parar”, disse, só se apercebendo depois, segundo ele, que tinha ido para debaixo da viatura de Nelson Pereira. Ricardo Neves explicou ainda que foi à academia apenas para parar o treino e não com o objetivo de “bater nos jogadores”.

O processo, recorde-se, tem arguidos acusados de 97 crimes, classificados como terrorismo.