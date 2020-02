Incêndio em Marvão deixa mulher desalojada e mata cinco animais

Um incêndio numa habitação em Marvão, Portalegre, deixou uma mulher de 58 anos desalojada e matou três cães e dois gatos.

O alerta foi registado às 08h43. As chamas atingiram a cozinha e uma parte da cobertura da casa. Segundo declarações do presidente da Câmara de Marvão, Luís Vitorino, à TVI24, a mulher vai pernoitar “em casa de uns amigos” esta sexta-feira e no sábado será realojada numa casa pertencente ao município.

Os animais que sobreviveram ao incêndio irão “ficar abrigados num espaço da casa “estando nesta altura os serviços da câmara a desenvolver trabalhos nesse sentido”, esclareceu Luís Vitorino.

No combate às chamas estiveram envolvidos 14 operacionais, apoiados por cinco veículos.