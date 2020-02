Castelo Branco revela quando teve relações sexuais pela última vez | VÍDEO

José Castelo Branco foi uma das celebridades que esteve presente no programa da RTP1 5 para a Meia-Noite, esta quinta-feira, e jogou à “Pressão no Ar”.

Questionado sobre quando foi a última vez que teve relações sexuais, Castelo Branco mostrou-se "chocado" com a pergunta. "Ai que horror não se pergunta isso a uma senhora", disse.

No entanto, o socialite acabou por responder. “Olhe, por acaso foi uma noite maravilhosa, em 2008". Além da data, Castelo Branco revelou onde e com quem foi: em Espanha, com a sua mulher Betty.